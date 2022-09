Nächster Schach-Eklat! Sexistische Äußerungen bei Turnier - Kommentator ersetzt

In der Schach-Welt sorgt der nächste Eklat für Aufsehen © Imago

Nach den heftigen Diskussionen über den möglichen Betrugsskandal um Youngster Hans Niemann steht nun ein Kommentator in den Schlagzeilen.

Der israelische Großmeister Ilya Smirin steht in der Kritik, nachdem er bei einem Frauen-Turnier im kasachischen Astana sexistische Äußerungen von sich gegeben hat und in Folge dessen vom Weltverband FIDE abgezogen wurde.

Im Fokus geriet dabei das Match zwischen Katerina Lagno und Jiner Zhu. Auf eine Zuschauerfrage, ob Zhu bei diesem Turnier zur Großmeisterin aufsteigen könnte, sagte Smirin abfällig: „Sie ist ein Frauen-Großmeister oder was? Warum möchte sie in diesem Fall ein männlicher Großmeister sein?“

Nach einem Lacher schob er nach: „Wie kann es möglich sein, in einem Frauen-Turnier die Normen der Männer zu knacken?“

Schachspielerinnen kritisieren Smirin

Er versuchte zwar das Gesagte wegzulachen, doch Steil-Antoni erinnerte ihn an eine vorher getätigte Aussage, dass Aleksandra Goryachkina wie ein Mann spielen würde.

„Aber was hat es damit zu tun, dass sie wie ein Mann spielt? Können nur Männer gut spielen?“, konterte die Luxemburgerin. Der Israeli antwortete: „Nein, aber sie spielt in einem Positionsstil, hat ein sehr starkes Endgame.“

Sturm der Entrüstung in der Schach-Szene

Diese Aussagen sorgten für einen Sturm der Entrüstung in der Szene.

So schrieb die Großmeisterin Gulrukhbegim Tokhirjonova auf Twitter: „Ist das nicht eine echte Form von Diskriminierung? Wie kann so ein Mann in dem offiziellen Livestream von einem wichtigen Turnier arbeiten?“