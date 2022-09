Werder Bremen: Trennung von Stadionsprecher Christian Stoll - Schwere Vorwürfe im Raum

Werder-Fans wollen Spielfeld stürmen - und Keeper an den Kragen

Der Bundesligist hat sich nach 26 Jahren von seinem Stadionsprecher Christian Stoll getrennt – ohne Angabe von Gründen. Die Entscheidung sei „nach mehreren Gesprächen in den letzten Wochen“ getroffen worden, hieß in der knappen Mitteilung des Vereins. (Hier geht es zur Werder-Pressemitteilung)

Werder trennt sich von langjährigem Stadionsprecher

Kurz nach der Bekanntgabe der jetzigen Personalentscheidung durch den Klub meldete sich Stoll in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der DeichStube zu Wort. Darin deutet der Routinier an, ein Zwischenfall nach der emotionsgeladenen 0:1-Heimpleite am 9. September gegen den FC Augsburg könnte ausschlaggebend für den Rauswurf gewesen sein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)