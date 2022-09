Erstmals Schiedsrichterin in Italiens Serie A im Einsatz

Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi schreibt als erste Unparteiische in der Serie A italienische Fußball-Geschichte. Die 31-Jährige kommt bei der Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und US Salernitana am Sonntag (15.00 Uhr) zum Einsatz.

Als erste Schiedsrichterin in der Bundesliga hatte Bibiana Steinhaus am 10. September 2017 eine Partie gepfiffen, Hertha BSC trennte sich damals 1:1 von Werder Bremen.

Erste Schiedsrichterin in der Serie A

Wie Steinhaus damals bewährte sich Ferrieri Caputi vor ihrer Premiere in unteren Klassen und im Pokal. Zu Beginn der laufenden Saison war sie in den Kreis der Elite-Schiedsrichter Italiens aufgenommen worden.

Ferrieri Caputi promovierte in Florenz in Soziologie. Sie arbeitet in einem auf Arbeitsrecht spezialisierten Forschungszentrum in Bergamo.