FC Bayern: Präsident Hainer erhöht Druck auf Stars fordert Sieg gegen Leverkusen

Nach der Sieglos-Serie in der Bundesliga setzt Herbert Hainer die Spieler des FC Bayern unter Druck. Gleichzeitig stärkt der Präsident Trainer Nagelsmann den Rücken.

Herbert Hainer hat nach zuletzt vier Bundesliga-Partien in Folge ohne Sieg die Spieler des FC Bayern in die Pflicht genommen.

„Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft am Freitag alles geben und die Niederlage in Augsburg revidieren will", sagte Hainer am Rande der Saison-Eröffnungspressekonferenz der Bayern-Basketballer.