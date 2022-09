Wadenverletzung: Sarah Voss fehlt bei der Turn-WM

Sarah Voss, Mitglied der mit Teambronze dekorierten deutschen Riege bei der Turn-EM in München, verzichtet wegen einer Wadenverletzung auf die WM.

Sarah Voss, Mitglied der mit Teambronze dekorierten deutschen Riege bei der Turn-EM im August in München, verzichtet wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung auf die Teilnahme an der WM in Liverpool (29. Oktober bis 6. November). Auf lange Sicht sei dies eine vernünftige Entscheidung, „um einerseits die Verletzung ausheilen zu lassen, aber auch andererseits die großen Ziele für nächstes Jahr nicht zu gefährden“, sagte Voss, die bei den European Championships maßgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille beigetragen hatte.