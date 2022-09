LoL: Ein modernes eSports-Märchen - NNO steigt in die 1st Division der Prime League auf!

NNO gewinnt gegen Hertha BSC und steigt in die 1st Division der Prime League auf! © NoNeedOrgaV10 via Twitter

Es ist tatsächlich vollbracht! No Need Orga komplettiert den Miracle-Run, gewinnt die zweite Division der Strauss Prime League und steigt nun tatsächlich in die höchste Klasse der deutschsprachigen Lol-Liga auf.