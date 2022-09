Call of Duty MW2: Die 5 nervigsten Waffen der CoD-Geschichte

Anzeige

Räumt Call of Duty Modern Warfare 2 mit einigen frustrierenden Waffen auf? © Activision

Im Laufe der Geschichte von Call of Duty haben Spieler*innen eine enorme Bandbreite an Waffen gesehen. Hier sind die fünf, die nachhaltig für Frust gesorgt haben.

Call of Duty Modern Warfare 2 wird am 28. Oktober erscheinen. Es wird bereits der dritte Titel der langen Reihe, der diesen Namen trägt. Insgesamt wird es sogar schon der 19. Teil des Shooters sein. Die Beta-Phase ist bereits beendet, der neue Ableger steht in den Startlöchern.

Wie es sich für das Genre gehört, werden auch im kommenden Spiel jede Menge neuer Waffen enthalten sein. Bevor das Getümmel auf dem Schlachtfeld dann wieder von vorne beginnt, blicken wir auf die Waffen zurück, die vor allem für negative Erfahrungen gesorgt haben.

Cod MW2: Von unfairem Nahkampf bis zur Akimbo-Schrotflinte

In Advanced Warfare wartete die Bal-27 als perfekte Kombination aus Sturmgewehr und Maschinenpistole. Problematisch daran: Es wurde quasi keine andere Waffe mehr benötigt. Alle wollten sie spielen und niemand konnte auf sie verzichten. Da wird es schnell langweilig, wenn es keine Abwechslung geben kann.

Unausgeglichen waren auch die Kali Sticks in Modern Warfare. Sie waren teils besser als Zweitwaffen (wie etwa Pistolen), denn mit ihnen traf man Gegner mit einer stolzen Reichweite. Diese waren fortan bewegungsunfähig und leichtes Kanonenfutter. Es war eine seltsame Entscheidung, diese Nahkampf-Schlagstöcke auf diese Weise zu implementieren.

In Black Ops Cold War und der dazugehörigen Warzone nahm jeder die Beine in die Hand, wenn das Gegenüber mit der DMR-14 auf einen wartete. Nicht nur war sie für mittlere und ferne Distanzen die klare Nummer 1 im Ranking, sie konnte dank des enormen Schadens auch noch im Nahkampf glänzen. Erst nach einem größeren Patch wurde sie ein wenig abgeschwächt. Bis dahin kostete sie einige Nerven.

Wer viele Teile der CoD-Serie gespielt hat, erkennt die Vector bereits aus einem Kilometer Entfernung. Sie war in den meisten Titeln auch sehr beliebt, aber in Ghosts war sie einfach nur frustrierend. Die Maschinenpistole verdient den Namen daher eigentlich nicht, denn sie war so ziemlich jedem Sturmgewehr überlegen – selbst auf größeren Distanzen.

Als klarer Sieger unter den nervigsten Waffen in Call of Duty geht allerdings die Model 1887 aus Modern Warfare 2 (2009) hervor. Nicht nur ist die Community generell selten begeistert von Schrotflinten, die zu viel Schaden austeilen und als nicht ausbalanciert empfunden werden, sondern vor allem auch von Setups, die das Ganze noch unfairer gestalten. Die Model 1887 konnte damals als Akimbo-Zweitwaffe gespielt werden, also als zweihändige Schrotflinte. Wer ihr über den Weg lief, konnte seine Kreuze machen, Gebete sprechen oder einfach den Controller beiseitelegen, denn das Ableben war vorprogrammiert.

