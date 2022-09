Radsport: Giro 2023 startet in der Region Abruzzen

Giro 2023 beginnt in Fossacesia in der Region Abruzzen © AFP/SID/LUCA BETTINI

Der Giro d‘Italia startet im kommenden Jahr in der Region Abruzzen. Wie der Veranstalter RCS am Mittwoch mitteilte, fällt der Startschuss am 6. Mai 2023 mit einem 18,4 km langen Einzelzeitfahren von Fossacesia nach Ortona. Der Kampf um das erste Rosa Trikot der Italien-Rundfahrt wird auf einem weitgehend flachen Kurs entschieden, der erst zum Ende eine leichte Steigung beinhaltet.