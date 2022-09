VfB: Erstmals zwei Frauen im Aufsichtsrat

Der VfB Stuttgart sorgt für ein Novum in ihrer langen Vereinshistorie. Mit der Berufung des neuen Aufsichtsrat gehen sie neue Wege.

Die Hauptversammlung des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat einen neuen Aufsichtsrat berufen, dem erstmals auch zwei Frauen angehören. Das gaben die Schwaben am Mittwoch bekannt.

„Wir wollten im neuen Aufsichtsrat einerseits die Kontinuität und eine bestmögliche Vertretung der Mitgliederinteressen wahren, zugleich aber auch neue Impulse und Kompetenzen im Sinne des VfB hinzugewinnen“, sagte Vogt: „Ich bin sehr froh, dass dies gemeinsam und vertrauensvoll in der Hauptversammlung gelungen ist, so dass wir vier dem VfB verbundene Persönlichkeiten neu in den Aufsichtsrat berufen konnten.“