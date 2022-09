Bündnis fordert Bekenntnis zu Menschenrechten zur Heim-EM

Angesichts der starken Kritik an der Fußball-WM in Katar hat ein breites Bündnis auch für die EM 2024 ein Bekenntnis zu den Menschenrechten gefordert.

Angesichts der starken Kritik an der Fußball-WM in Katar hat ein breites Bündnis auch für die EM 2024 in Deutschland ein Bekenntnis zu den Menschenrechten gefordert. Auch im eigenen Land müssten „Nachhaltigkeit und Menschenrechte eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung spielen“, fordert die Stakeholder-Initiative 2024, der auch fußballfremde Organisationen angehören.