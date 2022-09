Lösbare WM-Aufgaben für deutsche Tischtennis-Asse

Die deutschen Tischtennis-Mannschaften haben bei der WM ab Freitag in Chengdu das erhoffte Glück bei der Vorrunden-Auslosung gehabt. Beide Teams des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) erhielten insgesamt gut lösbare Aufgaben und können sich große Hoffnungen auf den Einzug in die Achtelfinals machen.

Die Männer, bei der bisher letzten Mannschafts-WM vor der Corona-Pandemie 2018 in Schweden ebenso Zweiter wie vor Jahresfrist bei den Olympischen Spielen in Tokio, treffen in Gruppe 2 auf Frankreich, Indien Kasachstan und Usbekistan. Für die Frauen beginnt die Jagd auf ihre erste WM-Medaille seit zwölf Jahren in Gruppe 5 gegen Ägypten, Indien und Tschechien. Die jeweils zwei besten Teams aus den acht Gruppen ziehen in beiden Wettbewerben in die Runde der besten 16 ein.