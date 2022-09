Messi-Fan während Autogramm auf nackten Rücken von Security umgehauen

Kaum ein Spieler sorgt unfreiwillig für so viele Flitzer wie Lionel Messi. Beim Freundschaftsspiel gegen Jamaika kam es erneut zu einem kuriosen Vorfall.

Auch im Alter von 35 Jahren nimmt der Hype um den PSG-Star kein Ende. Aus gutem Grund: Messi sorgte beispielsweise beim 3:0-Sieg gegen Jamaika für einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere .

Der Argentinier präsentiert sich vor der WM in Katar in Topform. Der siebenfache Ballon-d‘Or-Sieger kommt diese Saison bei Paris in elf Spielen auf beeindruckende sechs Tore und acht Vorlagen.