Basketball-Bundesliga: Terminplan, Modus, Corona, Free-TV - Fragen und Antworten zum BBL-Start

BBL: Wer beginnt?

Wie sieht der Terminplan der Basketball Bundesliga aus?

Die Saison wird wegen der Nationalmannschaftsfenster (WM-Qualifikation) erneut zweimal unterbrochen: Im November und im Februar 2023. Die Hinrunde endet am 29. Januar, die Rückrunde am 7. Mai. Die Playoffs sollen am 12. Mai beginnen.

Wie sieht der Modus aus?

Wer macht das Meisterrennen?

Was ist neu?

Wie sieht es beim Personal aus?

Der FC Bayern hat den deutschen Nationalspieler Isaac Bonga nach vier NBA-Jahren in die BBL zurückgeholt. In Elias Harris sicherten sich die Münchner einen weiteren ehemaligen NBA-Profi. Berlin verpflichtete den interessanten Italiener Gabriele Procida, 36. Pick des diesjährigen Drafts in der NBA. Dagegen hat Erfolgstrainer John Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg verlassen, sein US-Landsmann Josh King trat die Nachfolge an.