Celtic Throwdown: Alle Resultate der irischen Fighting Game Majors in der Übersicht

Am 24. und 25. September trafen sich vorwiegend europäische Fighting Game-Spieler in Dublin. Dort fand das irische Major „Celtic Throwdown“ statt. Es zählt zu den traditionellsten europäischen Fighting Game-Events.

Durch die relative Nähe gab es auch einige Beteiligungen deutschsprachiger Spieler. Drei Spieler aus Österreich konnten es sogar in die Tops diverser Titel schaffen. Daniel „KingRasta“ Wilfing, aus dem Virtual Dojo Vienna, erreichte Platz drei in Melty Blood: Type Lumina und konnte sich den Titel des Ultimate Marvel vs. Capcom-Champions erkämpfen. Sein VDV-Teamkamerad Ken „Kenfully“ Koedkhoon schaffte es in BlazBlue: Central Fiction auf den 7. Platz. Kamil „Mr. Croft“ Kaminski von den Sissi State Punks konnte in Tekken 7 die Konkurrenz hinter sich lassen und sich den 1. Platz sichern.