"Aufgeschreckter Hase" - Jamie Carragher urteilt über England-Verlierer Harry Maguire

Harry Maguire hat es aktuell alles andere als einfach. Bei Manchester United wird er schon länger von einem Großteil der Fans kritisiert und auch in der Nationalmannschaft sieht es kaum besser aus. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Als sein Name vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland im Wembley-Stadion verlesen wurde, buhten ihn die englischen Anhänger aus. Seine Leistung beim 3:3 tat in der Folge ihr Übriges. Erst verschuldete er den Elfmeter zum deutschen 1:0, dann verlor er vor dem zweiten Tor der DFB-Elf den Ball.

Für England-Legende Jamie Carragher ein klarer Fall. Für ihn wirkt der 29-Jährige wie ein „überforderter und aufgeschreckter Hase“, der in seiner Karriere einen Neustart wagen sollte.

Carragher kritisiert Maguire

„Meine Frage an Maguire lautet wie folgt: ‚Hast du noch die gleiche Wut in dir?“, formulierte Carragher in seiner Kolumne im Daily Telegraph.