Golf: PGA und LIV Tour - führt der Ryder Cup 2023 zum großen Knall?

Die Golfwelt teilt sich immer stärker in PGA-loyale Spieler und die Rebellen der LIV Tour. Nun wirft der Ryder Cup 2023 seine Schatten voraus - und könnte die Diskussion auf ein neues Level heben.

Macht der Ryder Cup die LIV Tour endgültig salonfähig in der Golfwelt oder bringt er den großen Knall?

Zach Johnson, der Kapitän des Ryder-Cup-Teams der USA, warnte die Spieler bereits Ende Juni davor, dass eine Teilnahme an der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour dazu führen könnte, dass eine Nominierung für das Prestigeduell zwischen den besten Golfern der USA und Europas nicht möglich sei.

Zwar könne er als Team-Kapitän neben den sechs automatischen Picks sechs Spieler frei auswählen. Aber auch seine Kapitän-Picks müssten dafür „über die PGA of America Ryder-Cup-Punkte sammeln“, erklärte er.

Um jedoch diese Punkte sammeln zu können, müssten die Spieler Mitglied der PGA of America sein, was eine Mitgliedschaft bei der PGA Tour als Grundvoraussetzung benötige. (NEWS: Alles Wichtige zum Golf)

PGA schlägt Tür für LIV-Spieler zu

Und diese Situation wird sich so schnell auch nicht ändern, wenn man die aktuellen Aussagen von PGA-Commissioner Jay Monahan berücksichtigt. (NEWS: Droht der Golf-Welt der Kollaps?)

Team Europa dennoch mit LIV-Spielern?

Dies teilten die Verantwortlichen am 20. Juli per Pressemitteilung mit und betonten, dass Stensons Amtszeit „mit sofortiger Wirkung beendet“ sei.

Spieler nicht von DB World Tour ausgeschlossen

Daher hat in Lee Westwood, der bislang zehnmal am Ryder Cup (sieben Siege) teilgenommen hat, bereits ein prominenter Golf-Rebell Ansprüche in Sachen Teilnahme angemeldet.