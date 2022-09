Lionel Messi durchbricht weitere Schallmauer mit Argentinien

Im letzten Testspiel vor der WM in Katar kann sich Argentinien gegen Jamaika durchsetzen. Lionel Messi trifft doppelt - und durchbricht die nächste Schallmauer.

Messi wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte zwei Tore (86., 89.). In 164 Spielen für Argentinien kommt Messi damit auf 90 Treffer.

Durch den standesgemäßen Sieg blieb Argentinien zum 35. Mal in Folge ungeschlagen. Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die Seleccion 2019 im Copa-America-Halbfinale. Messi hatte bereits beim vorherigen Testspiel gegen Honduras (3:0) einen Doppelpack erzielt.

Bei der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.