Eric Cantona kritisiert Werben für Katar - „Ehemalige Spieler machen großen Fehler“

Éric Cantona äußert sich zur Debatte um die Weltmeisterschaft in Katar. Dabei stellt die United-Legende vor allem ehemalige Spieler an den Pranger.

Die Diskussionen rund um die in weniger als zwei Monaten startende Weltmeisterschaft in Katar nehmen Fahrt auf.

Éric Cantona kritisiert in diesem Zuge alle ehemaligen Spieler, die für das bevorstehende Großevent im Wüstenstaat werben und Sponsoringverträge mit dem Staat abschließen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Ich denke, sie machen einen großen Fehler, einen großen, großen Fehler. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ich mache genau das Gegenteil. Bereits Januar 2022 habe ich das gesagt. Vielleicht war ich der Erste“, antwortete Cantona in einem Interview mit The Athletic auf die Frage, ob er Werbung für das Turnier in Katar machen würde.