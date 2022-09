Bundesliga: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen (Freitag, 20:30 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will der FCB gegen Bayer dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Die erste Saisonniederlage kassierten die Bayern am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg. Das letzte Ligaspiel endete für Leverkusen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den SV Werder Bremen.