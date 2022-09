3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Meppen (Freitag, 19:00 Uhr)

Meppen will nach fünf Spielen ohne Sieg bei Aue endlich wieder einen Erfolg landen. Die sechste Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den FC Erzgebirge Aue gegen den TSV 1860 München. Zuletzt spielte der SV Meppen unentschieden – 2:2 gegen den FC Viktoria Köln.

In der Abwehr greift bei Meppen hinsichtlich 15 Gegentreffer noch nicht jedes Rädchen ins andere. Die Offensive hingegen zeigt sich mit 15 Toren treffsicher. Auf fremden Plätzen läuft es für den Gast bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere drei Zähler. Die Mannschaft von Coach Stefan Krämer steht aktuell auf Position elf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Zwei Erfolge, fünf Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für den SV Meppen zu Buche. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Meppen kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.