Bundesliga: Das Rätsel Gnabry - Stürmer läuft bei Bayern und im DFB seiner Form hinterher

Diese Frage stellten sich in den vergangenen Tagen nicht nur die Verantwortlichen beim DFB um Bundestrainer Hansi Flick. Auch an der Säbener Straße war das Formtief des Nationalspielers zuletzt ein viel diskutiertes Thema.

Serge Gnabry? Weit entfernt von Triple-Form

Der DFB-Stürmer gibt Rätsel auf

Kahn und Salihamidzic nehmen Spieler in die Verantwortung

Immerhin feierte er zum Abschluss der Länderspielpause doch noch ein kleines Erfolgserlebnis: Sein Abschluss in der 87. Minute mündete in einem Fehler von Englands Keeper Nick Pope – und damit dem späten Ausgleichstreffer durch Kai Havertz zum 3:3-Endstand. (NEWS: Havertz rettet Deutschland)

In München erwarten sie jetzt trotzdem eine deutliche Leistungssteigerung. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic machten bereits nach dem 0:1 in Augsburg klar, dass sie allen voran die Spieler und nicht Nagelsmann in der Pflicht sehen. Das wurde nach SPORT1-Informationen dem Mannschaftsrat schon vor den Länderspielen ebenfalls in aller Deutlichkeit hinterlegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)