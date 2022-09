Transfermarkt: Bittere Transferpanne bei FC-Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh und Jahn Regensburg

Der Bayern-Spieler Sarpreet Singh wird die zweite Saison in Folge an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. Aufgrund eines Transferfehlers muss er jedoch lange aussetzen.

Der Neuseeländer, der wie schon in der vergangenen Spielzeit vom FC Bayern München an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen ist, darf für den Zweitligisten erst ab Januar 2023 auf Torejagd gehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Schuld daran ist „eine nicht fristgerechte Anzeige des leihweisen Transfers von Sarpreet Singh zum SSV Jahn gegenüber der Deutschen Fußball-Liga (kurz DFL)“, wie der Verein in einer Pressemitteilung am Dienstag verkündete. (Hier zur Mitteilung von Jahn Regensburg)

Jahn-Trainer: „Natürlich ein schwerer Schlag“

Sarpreet Singh: Erst Verletzungspause, jetzt Transferpanne

Bereits in der vergangenen Spielzeit ging der Mann aus Auckland für den Jahn auf Torejagd und war dabei in 25 Ligaspielen an 13 Toren beteiligt (fünf Tore, acht Assists). Diese Torgefährlichkeit würde der Jahn-Elf auch in dieser Saison helfen: Nach neun Spieltagen steht Regensburg zwar mit Rang elf im Mittelfeld der Tabelle, hat mit lediglich sieben Treffern aber die schwächste Offensive der Liga. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)