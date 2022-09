Porsche von Ajax-Talent Mo Ihattaren nach Hochzeit mit Social-Media-Star ausgebrannt

Mit 16 debütierte Mohamed Ihattaren für PSV Eindhoven und machte die Fußballwelt auf sich aufmerksam. Knapp dreieinhalb Jahre später steht das einstige Supertalent wegen eines Vorfalls neben dem Platz in den Schlagzeilen - nicht zum ersten Mal.

Am Sonntag feierte Ihattaren auf Instagram noch seine Hochzeit mit Influencerin Yasmine Driouech. Wenig später der Schreck: In der Nacht von Montag auf Dienstag stand sein Porsche Panamera in Flammen, wie De Telegraaf berichtet.