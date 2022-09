Der Präsident kehrt zurück: Gasol macht in Girona weiter

Zurück in der spanischen ACB: Marc Gasol © AFP/SID/ARIS MESSINIS

Gründer, Präsident, und jetzt Rückkehrer: Nach dem Aufstieg mit seinem eigenen Klub Basquet Girona setzt der frühere NBA-Profi Marc Gasol seine erfolgreiche Karriere in der spanischen Heimat im Basketball-Oberhaus ACB fort.

Girona ist in der neuen Saison erstmals in der Topliga dabei, Gasol (37) hat zuletzt 2008 in der ACB gespielt.