„Ich kann kein Schweigen mehr ertragen“ - Iraner Azmoun setzt starkes Statement

Stürmer werden normalerweise an Toren gemessen – Sardar Azmoun tanzt in dieser Hinsicht gerade aus der Reihe.

Der iranische Offensivspieler von Bayer Leverkusen ist in seiner Heimat längst ein überaus beliebter Fußball-Superstar und hat diesen Status mit seinem Treffer zum 1:1 im jüngsten Testspiel gegen Sadio Mané und den Senegal bestätigt. Doch zuvor machte er auch außerhalb des Platzes von sich Reden und ergriff politisch das Wort. Azmoun solidarisierte sich mit den protestierenden Frauen in seinem Geburtsland. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Schämt euch alle, wie leichtfertig Menschen ermordet werden. Lang leben die iranischen Frauen“, schrieb Azmoun bereits nach Irans 1:0-Länderspielerfolg gegen Uruguay am Freitag in einem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Beitrag.

Azmoun: „Der mutigste Bundesliga-Profi“

Bayer Leverkusen stärkt Azmoun den Rücken

„Er wollte mit seinem Post vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in seinem Heimatland die iranischen Frauen und Frauen im Allgemeinen unterstützen“, sagte Sportchef Simon Rolfes am Montag der Rheinischen Post .

In erster Linie stellt der Bayer-Stürmer mit seinem Statement aber die eigene sportliche Zukunft als Nationalspieler hinten an und bringt auch sein WM-Ticket in Gefahr – was die Aktion kurz vor Beginn des Turniers in Katar umso beachtlicher macht.