Fußball-WM: Olaf Thon traut DFB-Elf großen Coup nicht zu - "Sind krasser Außenseiter"

Olaf Thon traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar nicht den fünften Stern zu. „Wir sind krasser Außenseiter auf den Titel“, sagte der Weltmeister von 1990 am Tag nach dem 3:3 zum Abschluss der Nations League in England im Interview mit Sportradio Deutschland .

Thon misstraut deutschem Sturm

In der Abwehr führt für Thon kein Weg an Antonio Rüdiger vorbei. Der Abwehrchef des Champions-League-Gewinners Real Madrid hatte im Duell in Wembley nach zwei Gelben Karten gefehlt. „Er hat die Nase vorn. Mir gefällt der Niklas Süle eigentlich auch, aber er braucht das Selbstvertrauen“, so Thon.