Nationalmannschaft: Konkurrenzkampf mit Goretzka - Gündogan wird deutlich

Der Mittelfeld-Star von Manchester City, der die zwischenzeitliche 1:0-Führung im Wembley-Stadion per Elfmeter erzielte, zeigt sich aber auch selbstkritisch.

Gündogan: „Haben uns für einige Minuten überrennen lassen“

Gündogan: Die Art und Weise, wie wir den Vorsprung verspielt haben, darf uns so nicht passieren. Wir haben die Engländer selbst ins Spiel zurückgebracht und uns für einige Minuten überrennen lassen. Das ist schon sehr ärgerlich und dürfen wir so bei der WM nicht zulassen.

Gündogan: Wir wollen so weit es geht im Turnier kommen, aber ich denke, die Weltspitze ist extrem eng zusammen bei der WM. Egal ob die Engländer, die Spanier oder die Franzosen – alle hatten ihre Schwierigkeiten in den letzten Spielen. Und die Italiener sind gar nicht erst dabei. Wer uns wegen des Ungarn-Spiels abschreibt, der findet genauso Gründe, auch die anderen europäischen Top-Teams abzuschreiben. Auch wenn es keine extrem lange WM-Vorbereitung geben wird, ein wenig Zeit ist trotzdem, um all diese Dinge anzusprechen und zu analysieren und genau das werden wir auch machen.

Gündogan: Wir können in allen Mannschaftsteilen noch besser werden – gar keine Frage! Gegen Ungarn hatten unsere Verteidiger sicherlich etwas zu viele Ballkontakte, was aber nicht die Schuld der Verteidiger ist, sondern eher der fehlenden Anspielstationen davor. Das muss alles noch besser zusammenwachsen und jeder muss jedem helfen – Diskussionen über einzelne Mannschafsteile helfen keinem weiter, weil letztendlich alles miteinander zusammenhängt.

Gündogan: „Bin extrem motiviert“

Gündogan: Wir werden aus einer sehr stressigen Saisonphase direkt in die WM starten und daher sowieso mehr als elf Spieler benötigen. Einen zugesicherten Stammplatz gibt es bei der starken Konkurrenz nicht, aber ich werde auch bei City die nächsten Wochen alles dafür tun, um mit der bestmöglichsten Form zur WM anzureisen. Trotz der Umstände in Katar bin ich extrem motiviert, was dieses Turnier angeht. Für den maximalen Erfolg brauchen wir auch genau diesen Konkurrenzkampf. Es wäre schlecht für den Erfolg, wenn jetzt schon alle elf Spieler feststehen würden, die beim ersten WM-Spiel von Anfang an auflaufen.