FC Bayern: Neuer und Goretzka zurück im Mannschaftstraining

Fußball-Rekordmeister Bayern München kann bei der Rückkehr in den Bundesliga-Alltag auf Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka setzten. Beide absolvierten nach ihren Corona-Infektionen am Dienstag wieder das Mannschaftstraining an der Säbener Straße. Aufgrund der Infektionen hatten Neuer und Goretzka in den Länderspielen gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) nicht mitwirken können.