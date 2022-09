SPORT1 Bundesliga Classics: Otto Rehhagel peinlicher Wechselfehler

Wie einst Frankfurts Horst Heese in Uerdingen im Fall Marek Penksa (1993) versuchte er zu korrigieren, was nicht mehr zu korrigieren war nach der Einwechslung eines vierten Nicht-Europäers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Otto, Otto, Otto!“

Es war aber auch kompliziert: Das Bosman-Urteil hatte 1995 zwar für den Einsatz von Europäer alle Schranken beseitigt, doch von fremden Kontinenten durften höchstens drei Spieler pro Team zeitgleich dabei sein. Mit zwei Ägyptern (Hany Ramzy, Samir Ibrahim) und einem Brasilianer (Ratinho) war das Kontingent schon mit Anpfiff ausgeschöpft. Als sich der Däne Michael Schjönberg-Christensen in der 40. Minute das Schienbein brach, waren alle auf der Bank geschockt und übersahen wohl deshalb, dass sie den Nigerianer Pascal Ojigwe nicht hätten bringen dürfen.

Nach drei Minuten erfuhr es Rehhagel durch ein Vorstandsmitglied, griff sich an den Kopf und stammelte: „Otto, Otto, Otto!“ Dann kam ihm die weniger gute Idee: er gab dem Ägypter Hany Ramzy den Befehl, sich eine Verletzung zu nehmen, also vor aller Augen und Kameras Theater zu spielen. Ein von vornherein untauglicher Versuch, die Regeln waren eindeutig.

Der Ägypter gehorchte trotzdem, begann zu humpeln, spielte den sterbenden Pharao und lachte sich, kaum draußen, auf der Bank schlapp über das Pfälzer Bauerntheater. Bochum gewann gegen resignierende Lauterer, bei denen sich das Malheur in der Halbzeit rumgesprochen hatte, nach 0:2-Rückstand sportlich noch mit 3:2 und gab sich damit zufrieden. Manager Klaus Hilpert wollte zwar Protest einlegen und sich vor Gericht ein in solchen Fällen übliches 2:0 holen, das Tor könne ja am Ende fehlen. Doch VfL-Trainer Klaus Toppmöller hinderte ihn daran. Nicht nur, weil er ein alter Lauterer mit 108 Treffern Rekordschütze des FCK war. Sondern auch aus Solidarität mit einem Kollegen im Wissen darum, dass das Trainergeschäft mit jeder neuen Regelung immer schwerer wurde.