Anzeige

Wrestling-Star enthüllt Morddrohungen nach Wechsel-Gerüchten Morddrohungen nach Wechselgerüchten

Malakai Black wechselte 2021 von WWE zu AEW © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Malakai Black wendet sich erneut an die Öffentlichkeit, stellt explizit klar, dass er zu AEW zurückkommen wird - und berichtet von verstörenden Fan-Reaktionen.

Seit einigen Wochen nimmt er eine Wrestling-Auszeit von unbestimmter Dauer, aber er kommt nicht zur Ruhe.

Der niederländische AEW-Star Malakai Black hat sich ein weiteres Mal an die Öffentlichkeit gewandt, um seine persönliche Situation in noch größerer Deutlichkeit als bisher klarzustellen. In einem Instagram-Video hat er erstmals explizit erklärt, dass er sicher zu AEW zurückkehren wird und ein potenzieller Wechsel zurück zu WWE oder anderswohin kein Thema (mehr) ist.

Anzeige

Der frühere Aleister Black zeigte sich dabei verärgert über die anhaltenden Meldungen und Spekulationen in diese Richtung, berichtete von Morddrohungen - warf mit einem rätselhaften Dementi seiner Vertragslänge aber auch neue Fragen auf. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Die bizarre Selbstdemontage des CM Punk: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Malakai Black stellt klar: Rückkehr zu AEW sicher

Black - als Tommy End einst auch eine Säule der deutschen Wrestling-Szene - sprach in der Nacht zum Dienstag via Instagram Live zu seinen Followern und zeigte sich verwundert, dass sein schriftliches Statement vor einer Woche nicht alle Unklarheiten über seine Situation beseitigt hätte.

Der 37 Jahre alte Kampfsport-Spezialist bekräftigte, dass AEW seinem - von ihm selbst vorher bestätigten - Entlassungswunsch nicht entsprochen hätte. Seine trotzdem von Ligaboss Tony Khan gewährte Pause aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen werde in jedem Fall in einem Comeback bei AEW enden: „Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder, vielleicht ein paar Monaten. Alles ist gut. Ihr werdet mich bei AEW wiedersehen.“

Der Ehemann der WWE-Wrestlerin Zelina Vega äußerte Verärgerung über Berichte, die anderes nahelegten und dass Fans sie glauben und ihren Unmut mit Hasskommentaren an ihm auslassen würden: „Ich habe heute sogar zwei Morddrohungen bekommen. Morddrohungen!“

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Neue Verwirrung um Blacks Vertragslänge

Black war im vergangenen Jahr - noch von Ex-Boss Vince McMahon - bei WWE entlassen worden und hatte sich dann Konkurrent AEW angeschlossen. In diesem Sommer bat er jedoch zwischenzeitlich, wieder gehen zu dürfen. Im Zusammenhang mit seiner Auszeit sprach er von „nicht eingelösten beruflichen Versprechen“, die zu seiner Situation beigetragen hätten, zusätzlich zu gesundheitlichen Problemen und privaten Schicksalsschlägen, die ihn zuletzt beschäftigt hätten.

Anzeige

Am Wochenende hatte sich auch Buddy Matthews - Partner Blacks in dessen Gruppierung „House of Black“ in eine Auszeit verabschiedet. Blacks Comeback-Klarstellung dämpft auch in dessen Fall die Spekulationen, dass diese Auszeit in einem Abgang und einem WWE-Wechsel münden könnte (wo auch Matthews‘ Freundin Rhea Ripley aktiv ist). Inzwischen berichtet auch der bekannte Wrestling-Journalist Sean Ross Sapp (Fightful), dass auch der frühere Buddy Murphy bei AEW zurückerwartet werde.

Eine Seltsamkeit in Blacks Video: Als Beleg dafür, dass Fans der Berichterstattung über ihn nicht trauen könnten, nannte er seine Vertragslänge. „Mein Vertrag läuft nicht fünf Jahre. Mein Vertrag lief nie fünf Jahre“, sagte er wörtlich.

Die besagte Zahl war allerdings nicht von Wrestling-Medien, sondern von AEW-Boss Tony Khan selbst öffentlich lanciert worden. „Malakai Black hat noch fast fünf Jahre in seinem Vertrag“, hatte er im Juli bei einem Auftritt für Busted Open Radio erzählt - damals schon als Reaktion auf Spekulationen um einen potenziellen WWE-Wechsel Blacks, nachdem dort dessen alter Förderer „Triple H“ Paul Levesque als Kreativchef übernommen hatte.

Der Wrestling Observer hatte am vergangenen Freitag berichtet, dass WWE Black trotz seines AEW-Vertrags kontaktiert und Interesse an einer Rückkehr signalisiert hätte.