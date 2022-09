Heiße Phase in Overwatch - Welche Teams spielen im Finale?

In der Overwatch League geht es dieser Tage ordentlich zur Sache. Die letzten Tickets für das große Saisonfinale müssen ausgespielt werden © Overwatch League

Nach dem dritten Major geht es für die Teams der Overwatch League jetzt noch einmal um alles. Im letzten Qualifikationslauf entscheidet sich, welche Mannschaften sich direkt für die Playoffs in Anaheim positionieren und wer sich in den Play-Ins durchsetzen muss.

Zwölf der insgesamt zwanzig Mannschaften werden zu den Playoffs eingeladen. Acht kommen hierbei aus der regulären Saison West, vier aus der Ost-Liga. Neun Vertreter qualifizieren sich nach Abschluss der Liga direkt für das Offline-Spektakel im Anaheim Convention Center in Los Angeles, die letzten vier Plätze werden über die sogenannten Play-Ins ausgespielt.

Fünf Teams dürfen schon die Koffer packen

Schon jetzt stehen die ersten Teilnehmer für den Höhepunkt der diesjährigen Overwatch League fest. Mit nur einer Flugstunde Entfernung befindet sich das Team San Francisco Shock aktuell ganz oben in der West-Tabelle. Lediglich eine Niederlage mussten die Grau-Orangen in der regulären Saison einstecken. In den drei bisher ausgespielten Majors konnte Shock allerdings noch keine Trophäe mit nach Hause nehmen.