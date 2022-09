Eckel-Tochter verteidigt Nachlass-Versteigerung

Dagmar Eckel hat die angekündigte Versteigerung des Erbes ihres Vaters Horst aufgrund der Bedürftigkeit ihrer Mutter Hannelore (85) als unausweichlich bezeichnet. „Ich kann Kritik nicht verhindern. Es ist sehr emotional für mich und eine Sache des Stolzes“, sagte Dagmar während einer Pressekonferenz am Dienstag: „Mich kann Negatives aber nicht erschüttern. Ich kann es nicht stemmen, ich muss die Dinge verkaufen. Ich habe ein reines Gewissen.“

Der Nachlass des Fußball-Weltmeisters von 1954, der am 3. Dezember des vergangenen Jahres im Alter von 89 Jahren gestorben ist, wird am 9. November bei einer sogenannten Privatauktion des Agon-Verlags versteigert. Sollte das Erbe der Ikone des 1. FC Kaiserslautern mit über 500 Einzelstücken bei dieser Auktion nicht wie gewünscht komplett an einen Bieter gehen, werden die Stücke zehn Tage später noch einmal einzeln angeboten. Als Erlös erhofft sich die Familie Eckel 280.000 Euro.