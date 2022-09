Entwickler verlässt Blizzard - ein Rückschlag für Overwatch 2?

Geoff Goodman verlässt Blizzard und sendet damit erneut zweideutige Signale an Spieler und Fans von Overwatch, die die Entstehung des Nachfolgers mit Argusaugen beobachten. Bisher war er ein fundamentales Mitglied der Mannschaft und mitverantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Spielehelden. Unter anderem arbeitete er zuletzt an den Reworks von Doomfist und Orisa, den neuen Helden Sojourn und Junker Queen.

Blizzard streuen ihm Rosen

Goodman war vor dem Urknall dabei, als man bei Blizzard noch am Projekt Titan arbeitete, ehe dieses zu Overwatch wurde. Titan wurde verworfen und 2016 in neuer Form als der Shooter wiedergeboren, den wir heute kennen. Damit war er auch Wegbegleiter des führenden Entwicklers Jeff Kaplan, welcher 2021 seinen Hut nahm.

„Wir danken Geoff für viele Jahre des Einsatzes bei Blizzard und wünschen ihm Alles Gute. Seine Fähigkeit, dem diversen Heldenroster von Overwatch Leben einzuhauchen, war unglaublich und die Spuren die er im Warcraft- und Overwatch-Team hinterlassen hat, werden auch in Jahren noch spürbar sein.“ So das offizielle und knappe Statement seiner Firma, die keine weitere Begründung für den Schritt angibt.

Problematische Entstehungsgeschichte

Goodman reiht sich nun in die lange Liste an hochrangigen Namen, welche ActivisionBlizzard in den vergangenen Jahren verlassen haben. Overwatch‘s Executive Producer Chacko Sonny und Producer Tracy Kennedy, kehrten dem Unternehmen 2021 die Rücken.