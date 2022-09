FC Bayern: Update bei Manuel Neuer und Leon Goretzka - wie steht es um Jamal Musiala?

Für den FC Bayern gibt es am Dienstag gute Nachrichten. Nach SPORT1-Informationen können die beiden DFB-Stars Manuel Neuer und Leon Goretzka im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen wieder mitwirken.

Nach SPORT1 -Informationen plant Trainer Julian Nagelsmann am kommenden Freitag gegen Bayer Leverkusen wieder mit den zuletzt ausgefallenen DFB-Stars Manuel Neuer und Leon Goretzka. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Beide kehrten am Dienstag aus der Isolation zurück, nahmen am Training des Rekordmeisters teil. Neuer soll wieder in der Startelf stehen - Goretzka mindestens wieder zum Kader gehören. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)