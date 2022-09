Formel 1: Alfa Romeo verlängert mit Zhou - Schumacher bangt weiter

Der nächste Formel-1-Fahrer ist für die Saison 2023 bestätigt. Durch die Entscheidung von Alfa Romeo zittert Mick Schumacher weiter um seinen Verbleib in der Königsklasse.

Am Dienstag bestätigte Alfa Romeo den Chinesen Zhou Guanyu (23) als Fahrer für die kommende Saison neben Valtteri Bottas.

„Ich möchte in diesem Sport und mit dem Team noch mehr erreichen, und die harte Arbeit, die wir seit Anfang des Jahres geleistet haben, ist nur der erste Schritt auf dem Weg dorthin, wo wir in der nächsten Saison sein wollen“, sagte Zhou: „Ich freue mich auf das nächste Kapitel in unserer gemeinsamen Geschichte.“