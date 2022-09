Eine Szene spricht für Müller, Süle lässt Reporterin abblitzen - was abseits der TV-Kameras passierte

Busfahrt für 100 Meter Luftlinie

Eine Schweigeminute, die ihrem Namen gerecht wurde

Bemerkenswert war zum einen die Stille bei der Schweigeminute für die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II., bei der niemand auch nur einen Mucks machte und zum anderen die „neue“ Nationalhymne „God save the King“, die erstmals seit 70 Jahren wieder bei einem Heimspiel der Three Lions gesungen wurde.

DFB-Star entfernt schon früh seinen Trauerflor

Flicks Ansprache, Müllers Teambuilding-Maßnahme

Süle lässt Reporterin kurios abblitzen

Nach dem Abpfiff ging es für die DFB-Stars wie gewohnt in die Mixed Zone zu den Interviews. Wembley-Rückkehrer Jamal Musiala, der bis zur U21 für die Three Lions am Ball gewesen war und sich entsprechend herzlich von so manchem alten Bekannten wie Jude Bellingham verabschiedete, war ein begehrter Gesprächspartner, wollte aber nur ein Interview geben. (EINZELKRITIK: Zweimal Note 5! Aber Musiala und Havertz glänzen)