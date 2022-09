„Mahner“ Flick blickt optimistisch Richtung WM

Hansi Flick hob nach dem wilden Nations-League-Abschluss in England mahnend den Zeigefinger, doch mit Blick auf die WM wollte der Bundestrainer mit seinen Nationalspielern nicht zu streng sein. „Ich bin eher ein Trainer, der die Spieler lieber einen Kopf größer macht. Das bringt am Ende vielleicht den einen oder anderen Sieg mehr“, sagte Flick nach dem 3:3 (0:0) im Fußball-Tempel Wembley.

Havertz verhinderte mit seinem zweiten Treffer (87.) immerhin die zweite Niederlage in Folge. "Man hat Moral gezeigt, aber wir hätten mehr nach Hause bringen können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Spielen.

Nach der Nominierung des 26-Kaders wird Flick seine Mannschaft am 13. November in Frankfurt/Main versammeln, tags darauf geht es in ein Kurz-Trainingslager im Oman. Dort findet am 16. November auch die WM-Generalprobe statt. „Ich glaube, dass wir, wenn wir uns treffen, alle heiß darauf sind, eine wirklich gute WM zu spielen“, sagte Flick mit Blick auf das Turnier in der Wüste (20. November bis 18. Dezember).