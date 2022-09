WWE RAW: Triple H zieht nächste Comeback-Überraschung aus dem Hut

Candice LeRae folgt Johnny Gargano zurück zu WWE

Bei RAW führte sich LeRae - 2019 und 2020 auch Teil des Royal Rumble der Frauen - mit einem klaren Sieg über Nikki ASH ein. Auch in Bezug auf diese scheint eine Veränderung anzustehen: Die verhinderte Superheldin zeigte sich nach dem Kampf frustriert und legte ihre Maske ab, anscheinend steht eine Rückkehr zu ihrem Alter Ego Nikki Cross oder eine andere Art von Neustart an.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

- Damenchampion Bianca Belair besiegte im Eröffnungskampf Iyo Sky und nahm danach die Herausforderung von Skys Kampfgefährtin Bayley für ein Titelmatch bei Extreme Rules am 8. Oktober an. Belair und die Anführerin von Damage CTRL treffen dann in einem Leitermatch aufeinander, in dem der Titelgürtel in der Luft hängt und mit einer Leiter erobert werden muss.