NFL: Historische Defensivschlacht bei Denver Broncos gegen San Francisco 49ers

Die Denver Broncos setzen sich in einem geschichtsträchtigen Spiel gegen die San Francisco 49ers durch. Im Monday Night Game läutet dagegen ausgerechnet ein Touchdown der New York Giants die Wende für die Dallas Cowboys ein.

Zum Abschluss der dritten Woche haben die Dallas Cowboys einen wichtigen Auswärtserfolg bei den New York Giants errungen.

Im Monday Night Game der NFL setze sich das America‘s Team nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 23:16 durch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Es war die Szene des Spiels: Saquon Barkley vernaschte Mitte des dritten Viertels die gesamte Abwehrreihe der Dallas Cowboys und beendete seinen sehenswerten Run mit einem Touchdown - stolze 36 Yards hatte der Runningback zuvor bei seinem Lauf in die Endzone zurückgelegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Das Passspiel sollte in den finalen Minuten den Unterschied machen. Für die Truppe aus Big Apple war es die erste Niederlage der noch jungen Saison.

Broncos siegen bei historischer Abwehrschlacht

Die Defense beider Franchises, insbesondere Cornerback Patrick Surtain auf Seiten der Broncos, dominierte ein Spiel auf überschaubarem Niveau, in dem sich am Ende Denver denkbar knapp mit 11:10 gegen die San Francisco 49ers durchsetze - eine historische Abwehrschlacht.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der NFL endete eine Partie mit diesem Ergebnis. Ausschlaggebend für diese Konstellation war ein Safety des Teams von Nathaniel Hackett Mitte des dritten Viertels.

Garoppolo auf schmalem Grat im Glück - und doch im Pech

49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo war in der eigenen Endzone auf die Auslinie getreten und konnte gar von Glück reden, da sein misslungener Pass eigentlich einen Pick-Six verursacht hätte.

Obwohl beide Seiten lediglich einen brauchbaren Drive über die gesamte Spiellänge aufs Parkett zauberten, war es am Ende Russell Wilson, der in den entscheidenden Momenten im 4. Quarter seine Qualität aufblitzen ließ und schließlich doch noch Lücken in der Defense von San Francisco fand.