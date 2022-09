Nations League, DFB-Stimmen nach Wembley-Wahnsinn: "Darf uns nicht passieren"

Anzeige

Trotz Formkrise: Darum ist Müller unverzichtbar

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt eine 2:0-Führung gegen England aus der Hand und spielt dank Kai Havertz dennoch remis. Für Joshua Kimmich ist der Einbruch nach der Zwei-Tore-Führung „unerklärlich“.

Im Wahnsinn von Wembley entgeht die deutsche Nationalmannschaft nur knapp einer Niederlage - obwohl man zwischenzeitlich mit zwei Toren in Führung lag. Sowohl England als auch Deutschland verpassten die Trendwende.

SPORT1 fasst die Stimmen nach dem Wahnsinn von London zusammen. (EINZELKRITIK: Zweimal Note 5! Aber Musiala und Havertz glänzen)

Hansi Flick: „Das darf nicht passieren“

Bundestrainer Hansi Flick (bei RTL) ... über das Spiel und den verpassten Sieg in Wembley: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die zweite Halbzeit haben wir es 20 Minuten gut gemacht, auch verdient 2:0 geführt. Dann haben wir individuelle Fehler gemacht und haben dann relativ schnell drei Tore gefangen. Das sind die Dinge, die wir besser machen müssen. Das darf nicht passieren, dass wir so eine 2:0-Führung hergeben.“

„Wenn man dann ein positives Ende nehmen möchte: Dann sind wir wieder zurückgekommen, das gehört auch zum Fußball dazu. Es war ein guter Test für uns. Ich nehme viele positive Dinge mit, natürlich aber auch ein paar negative Dinge mit, die wir einfach besser machen müssen.“

... über das herausragende Spiel von Jamal Musiala: „Jamal hat heute in vielen Situationen gezeigt, was ihn auszeichnet. Genau das brauchen wir. Dann auf einmal hast du eine andere Spielsituation, der Gegner ist offen und du hast dann Räume, wo man reingehen kann. All das sind Dinge, die Jamal einfach ausmacht. Deswegen sind wir froh, dass er so spielt. Die Balleroberung vor dem 2:0, das sind Dinge, die er immer wieder im Training trainiert. Das sind Zeichen, dass er Selbstvertrauen hat. Einfach klasse.“ (DATEN: Tabellen der Nations League)

... über Marc-Andre ter Stegen: „Marc hat für mich ein sensationelles Spiel gemacht. Auch mit Ball, wie er die Bälle da im Spiel lässt und wie er von hinten raus den Spielaufbau mitgestaltet, das ist schon toll.“

... über die Zeit bis zur WM-Vorbereitung: „Wir haben schon auch die Möglichkeiten, die Mannschaft oder einzelne Spieler in der digitalen Form auch reinzuholen. Heutzutage mit Zoom-Calls oder was auch immer. Wir haben auch eine Players Lounge, wo wir die Spieler auch immer wieder einladen und Dinge besprechen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir wollen, wenn wir im Oman sind, ein gutes Training machen. Dann kommt das Spiel, dann kommt die Regeneration. Da werden wir noch viele Dinge angehen, um gut vorbereitet für das Spiel gegen Japan zu sein. Es ist einiges an Arbeit für uns.“

... über die WM-Aussichten: „Wir sind total happy und optimistisch. Heute war ich in vielen Dingen positiv überrascht, weil nach dem Spiel gegen Ungarn konnte man nicht erwarten, dass wir so ein Spiel hier in England abliefern. Die Mannschaft hat es sehr gut umgesetzt. Letztendlich glaube ich, dass wenn wir uns am 13./14. November treffen, dass wir einen 26-Mann-Kader haben, die alle heiß sind.“

Uli Hoeneß (bei RTL):

... über das Spiel gegen England: „Das Spiel war natürlich ein Spiel in verschiedenen Phasen. Die erste Halbzeit war ein Geplänkel von beiden Seiten. Da hat man gemerkt, dass beide Mannschaften ihre Form suchen. Nach der Halbzeit hat unsere Mannschaft 20,25 Minuten hervorragend gespielt, 2:0 geführt und total überlegen gespielt. Maguire hat natürlich auch ein bisschen mitgeholfen. Es ist schade, dass die Mannschaft diese 20 Minuten durch die Gegentore wieder etwas Rhythmus verloren hat. Wenn man in Wembley gewonnen hätte, das hätte der Mannschaft natürlich extremes Selbstvertrauen gegeben.“

... über die Schwächephasen einiger europäischer Großgewichte: „Ich kenne die Form der Südamerikaner nicht, aber die ganzen Europäer sind nicht in bester Form. Die suchen noch ihre Form, die Franzosen, die Spanier, die Engländer. Ich vertraue Hansi Flick da vollkommen. Er ist ein Optimist, das hat er ja auch heute wieder zum Ausdruck gebracht. Er sieht immer das Positive in allem. Mit einer guten Vorbereitung bin ich überzeugt, dass die deutsche Mannschaft zum ersten Spiel gegen Japan in guter Verfassung antreten wird.“

... über die Bayern-Krise und den Bayern-Block im DFB-Team: „Wenn Manuel Neuer und Leon Goretzka noch dabei sind, dann ist der Bayern-Block relativ groß und man merkt schon, ein Serge Gnabry und ein Thomas Müller sitzt auf der Bank, das sind die Bayern-Spieler nicht so gewohnt.“

„Ich denke, dass man in der Bundesliga und in der Champions League die nächsten Wochen die Möglichkeit hat, sich in Form zu bringen. Man muss klar sagen, unsere Mannschaft hat zuletzt nicht gut gespielt und da muss dran gearbeitet werden. Wenn unsere Spieler Form kriegen, wird auch die Nationalmannschaft profitieren.“

„Ich möchte nicht einzelne Spieler herauspicken, aber unsere ganze Mannschaft hat zuletzt nicht die Leistungen gebracht, die man von uns gewohnt war. Zu Beginn der Saison waren es überragende Spiele, in Frankfurt, in der Champions League in Mailand und auch im Supercup in Leipzig. Da haben wir hervorragend gespielt. Diese Form war zuletzt nicht da und dann wird natürlich immer über Spieler des FC Bayern diskutiert.“

„Ich denke, dass wir uns jetzt voll auf die nächsten Wochen konzentrieren können, es wird keine Länderspielpause mehr sein. Der Trainer Julian Nagelsmann kann sich jetzt voll mit der Mannschaft vorbereiten auf die wichtigen Spiele, die jetzt kommen und ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft wieder Form bekommt.“

... über Jamal Musiala: „Ich bin großer Fan von Jamal. Im Vorfeld des Spiels wurde er von außen ohne Ende unter Druck gesetzt, man hatte gemeint, der Messias spielt jetzt in der deutschen Mannschaft. Er hat dem Druck standgehalten. Er hat sowohl beim ersten Tor den Elfmeter rausgeholt. Er hat beim zweiten Tor dem Maguire den Ball im Mittelfeld abgenommen und hat auch den ein oder anderen guten Pass gespielt.“ (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

„Jamal ist natürlich so ein Spieler, der, wenn er so spielt wie heute, beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft gesetzt sein muss.“

Joshua Kimmich (bei RTL) ... über das Verspielen einer 2:0-Führung: „Wir hatten alles im Griff. Nach dem 2:0 werden wir viel zu passiv, verteidigen zu tief und haben nicht mehr den Mut gegen den Ball zu spielen. Unerklärlich, weil die Engländer offensiv nicht mitgespielt haben. Wir geben das Spiel innerhalb von 20 Minuten aus der Hand, kommen aber zum Glück nochmal zurück.“

Kai Havertz (bei RTL) ... über das Spiel: „Wenn man eine 2:0-Führung hergibt, muss uns das natürlich Sorgen machen. Wir müssen schauen, was wir hätten besser machen können. Wir haben sieben Wochen Zeit, diese Fehler abzustellen. Vielleicht war es ein gutes Spiel zum Lernen für uns.“ (NEWS: Havertz gelingt Historisches)

Ilkay Gündogan (bei RTL) ... über die Steigerung zum Ungarn-Spiel: „Wir haben im Ungarn-Spiel sicher nicht so performt wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben über weite Phasen der 2. Hälfte gezeigt, dass wir es können. Aber wir müssen das über 90 Minuten durchziehen. Bei der WM hast du viel weniger Spielraum, um Fehler zu machen. Das müssen wir definitiv besser machen.“

... über die Möglichkeit, das WM-Finale zu erreichen: „Es ist nicht unrealistisch. Es muss vieles zukommen. Andere Nationen haben auch Probleme. Ich sehe keine Nation meilenweit voraus. Es sind viele Mannschafen auf dem selben Niveau. Von daher ist das Potenzial da, um weit zu kommen.“