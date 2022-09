Früherer NFL-Profi Kasim Edebali beendet seine Karriere

Der deutsche Footballer Kasim Edebali hat seine Karriere beendet. Das verkündete der langjährige NFL-Profi am Montag in den Sozialen Medien.

Das verkündete der langjährige NFL-Profi am Montag in den Sozialen Medien. Der 33 Jahre alte Linebacker hatte unter anderem für die New Orleans Saints, Denver Broncos und Cincinnati Bengals insgesamt 62-mal in der US-Profiliga gespielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)