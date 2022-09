FC Bayern: Ex-Talent Angelo Stiller schließt mit seiner Zeit in München ab

Das ehemalige Bayern-Talent Angelo Stiller kritisierte vor Monaten den Umgang des Vereins mit ihm. Nun macht der U21-Nationalspieler deutlich, dass er mit seiner Zeit in München abgeschlossen hat.

Der Mittelfeldspieler, der insgesamt elf Jahre in der Jugend des Rekordmeisters spielte, sollte das nächste bayrische Talent nach Thomas Müller werden, was den Durchbruch in München schaffen sollte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)