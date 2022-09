Leichtathletik: Ex-Weltfußballer Kaká feiert gelungenes Marathon-Debüt

Kaká nahm am Berlin-Marathon erfolgreich teil © Imago

Der ehemalige Weltfußballer Kaká zeigt sich beim Berlin-Marathon in guter Form. Sein selbstgestecktes Ziel kann der Brasilianer sogar unterbieten.

Der frühere Weltfußballer und Weltmeister Kaká hat am Sonntag ein erfolgreiches Marathon-Debüt gefeiert.

Der 40-Jährige lief beim Berlin-Marathon nach 42,195 Kilometern in 3:38,06 Minuten ins Ziel ein.

Am Freitag hatte der ehemalige Starspieler des AC Mailand und von Real Madrid angekündigt, zusammen mit seinem Trainer laufen zu wollen, der ihm den Marathon in Berlin für sein Debüt nahegelegt hatte: „Ein flacher Marathon, eine sehr gute Stadt, gute Atmosphäre - das gesamte Paket hat mich dazu gebracht, in Berlin zu laufen“, erklärte Kaká.