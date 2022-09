Marseille-Hölle für Eintracht Frankfurt - "Wie im Bürgerkrieg": SGE-Präsident Fischer teilt aus

Präsident Peter Fischer blickte in seiner knapp einstündigen Rede bei der Mitgliederversammlung des Traditionsklubs auf die Erlebnisse in und um das Stade Velodrome von Olympique zurück: „Ich muss in diesen Zeiten mit dem Begriff Krieg vorsichtig sein. Aber in Marseille hatten wir Zustände wie im Bürgerkrieg.“