Athener Klub präsentiert traumhafte Trikots - Zusammenarbeit von Kappa und Bureau Borsche

Der griechische Zweitligist Athens Kallithea FC stellte nun in Zusammenarbeit mit Kappa den neuen Trikotsatz vor. Dieser erinnert stark an die bei Fans beliebten Venedig-Trikots . Mit Grund: Auch die Jerseys des italienischen Zweitligisten entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen Kappa und der deutschen Design-Agentur Bureau Borsche.

Die Trikots sind passend in den Nationalfarben Griechenlands blau und weiß gehalten und bestechen erneut durch einen minimalistischen Look. Das Kappa- und das Vereins-Logo sind in Gold gehalten, ebenso wie Elemente an Kragen und Ärmeln.