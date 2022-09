Riskante Kritik: Bayer-Star attackiert Irans Machthaber wegen Frauenpolitik

Azmoun „erträgt kein Schweigen mehr“

Die Folgen seiner Unterstützung für die vielen Demonstranten in der iranischen Metropole Teheran und zahlreichen anderen Städten des Landes sind tatsächlich noch unklar. Ob der in seinem Geburtsland als Superstar verehrte Angreifer am Dienstag im nächsten WM-Test wiederum in Österreich gegen Senegal noch zum Aufgebot gehört oder um seine Teilnahme am bevorstehenden WM-Turnier in Katar (20. November bis 18. Dezember) bangen muss, erschien am Montagabend fraglich.