England vs. DFB-Team auch Duell der Wunderkinder Musiala und Bellingham - entscheidet sich Golden-Boy-Award?

„Bellingham zu Musiala... Tor für England!“, erinnerte sich Jamal Musiala bei der britischen Times an alte Zeiten, in denen er noch mit Jude Bellingham auf Torejagd ging. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

„Jude bekam den Ball im Mittelfeld, ich lief los und er steckte den Ball durch. Der Torwart kam raus, also habe ich den Ball One-Touch zur Seite genommen und ihn reingeschoben“, schwelgte der erst 19-Jährige in Erinnerungen an seinen schönsten Moment im Trikot der Three Lions.