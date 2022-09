NFL verkündet Revolution: Pro-Bowl-Spiel wird ersetzt

Die NFL hat eine große Änderung beschlossen: Der prestigeträchtige Pro Bowl, der immer in der Woche vor dem Super Bowl stattfindet, wird umstrukturiert.

Das teilte die Liga in einem offiziellen Statement am Montag mit. Demnach wird schon in dieser Saison aus dem All-Star-Spiel eine mehrtägige Skill-Veranstaltung mit abschließendem Flag-Football-Match. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)