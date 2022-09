Als das DFB-Team bei EM 1972 der Perfektion nahe kam - die größten Duelle mit England im Wembley

Heute tritt die Nationalmannschaft zum 14. Mal im Wembley-Stadion an. Es gilt auch eine positive Bilanz zu verteidigen, im Mekka des britischen Fußballs hat Deutschland öfter gewonnen als verloren.

An das letzte Gastspiel haben die Deutschen aber keine guten Erinnerungen, obwohl es nicht lange her ist. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Der Moment, als Thomas Müller Mitte der zweiten Hälfte allein auf das englische Tor zulief und vorbeischoss, war gleichbedeutend mit dem Ende der Bundestrainerkarriere von Joachim Löw, der nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale am 29. Juni 2021 zurücktrat.

Das WM-Finale 1966

Die ganze Welt blickte gespannt am 30. Juli nach Wembley, wo Deutschland vor 96.924 Zuschauern, darunter die Queen, sein zweites WM-Finale bestritt. Für die Engländer war es gar eine Premiere.

Schon vor dem legendärsten Nicht-Tor des Fußballs war es ein Drama. Deutschland ging durch Italien-Legionär Helmut Haller früh in Führung (12. Minute). Doch glich Geoff Hurst alsbald aus (17.).

19 Chancen wurden bereits in der zweiten Hälfte notiert, ehe wieder ein Tor fiel. Nach einer „Kerze“ des Bremer Verteidigers Horst-Dieter Höttges kam Peters freistehend zum 2:1 (78.).

Verzweifelt rannten die Deutschen an: Karl-Heinz Schnellinger scheiterte an Gordon Banks, Uwe Seeler köpfte um Zentimeter über das Tor. Als zwei Minuten vor Schluss auch Wolfgang Overath verzog, begannen auf den Rängen schon die Feierlichkeiten.

Der deutsche Radio-Reporter Herbert Zimmermann resignierte. „Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass es unsere Stürmer noch mal packen werden“, sagte er in der 90. Minute.

Da gab es Freistoß, den der Dortmunder Lothar Emmerich ausführte. Über zwei Abpraller landete der Ball beim Kölner Verteidiger Wolfgang Weber. Der drückte mit langem Bein ein zum 2:2 in letzter Sekunde.

Schiedsrichter Gottfried Dienst aus der Schweiz pfiff gar nicht mehr an - Verlängerung.

Was dann kam, weiß jeder Fußballfan: Der Lattenschuss von Hurst in der 101. Minute und der legendäre Abpraller, der auf, vor oder doch hinter der Linie landete!? Damals wusste es keiner genau.

Es war der wohl größte Irrtum der Fußballgeschichte, jedenfalls gemessen an seiner Bedeutung. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Computer-Simulationen von britischen Forschern der Universität Oxford legten 1995 nahe, dass der Ball die Linie nicht überschritten hat - was die Deutschen ja sowieso immer schon wussten.

So werden Weltmeisterschaften entschieden ...

In der Schlussminute fiel das 4:2 durch Hurst, nicht minder irregulär, da bereits feiernde Fans über den Platz rannten, von Bobbys gehetzt. „Das hatte das Spiel nicht verdient“, titelte der Kicker .

Bundestrainer Helmut Schön: „Alles in allem war es ein glücklicher Tag für den Fußball. Ich glaube, die 90.000 Zuschauer im Wembley-Stadion und die vielen Millionen an den Fernsehschirmen haben ein großes Spiel gesehen.“

EM-Viertelfinale 1972

Am 12. Januar 1972 führte das Los die Rivalen im Viertelfinale der EM zusammen. „Schlimmer ging‘s nicht, England!“, titelte der Kicker .

Im Mutterland des Fußballs hatte die Nationalmannschaft nie gewonnen. Der Pessimismus wuchs bis zum Anpfiff am 29. April quasi täglich, Personal- und Formprobleme drückten die Stimmung.

Auf der langen Ausfallliste standen ganz oben Berti Vogts und Wolfgang Overath, in der Not setzte Schön auf drei junge Bayern: Paul Breitner (20), Uli Hoeneß (20) und Katsche Schwarzenbeck (22). Auf englischer Seite standen fünf Weltmeister.

Die Deutschen trugen Grün an diesem Samstag, was fortan als gutes Omen gilt. Denn in dieser Farbe machten sie eines der besten Länderspiele überhaupt.