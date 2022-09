Tour-Sieger Jonas Vingegaard startet bei Kroatien-Rundfahrt

Der 25-Jährige wird nach Angaben seines Teams Jumbo-Visma ab Dienstag an der sechstägigen Kroatien-Rundfahrt teilnehmen.

Vingegaard überzeugte bei Tour de France

Vingegaard hatte seit seinem Triumph in Frankreich Ende Juli kein Rennen mehr bestritten und neben der Dänemark-Tour auch auf die WM im australischen Wollongong verzichtet.

In Kroatien dürfte der Brite Geraint Thomas der Hauptkonkurrent von Vingegaard sein.

Der Tour-Sieger von 2018 und Dritte der jüngsten Auflage vom Team Ineos Grenadiers war nicht für die WM nominiert worden. Die Kroatien-Rundfahrt beginnt in Osijek und endet am Sonntag in Zagreb.